Футбольный турнир в честь воина-интернационалиста прошёл в Дубровке

Футбольный турнир в честь воина-интернационалиста в Дубровке выиграли хозяева поля. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивной школе посёлка Дубровка прошёл турнир по мини-футболу. Его посвятили памяти воина-интернационалиста Вячеслава Скрыпника. Участвовали в соревнованиях юноши 14-15 лет.

Победу одержали хозяева поля — команда «Дубровка». Им уступили футболисты «Сеща». Бронзовую награду в посёлок Выгоничи увезли спортсмены ФК «Юниор».