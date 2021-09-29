На матч брянского «Динамо» и саратовского «Сокола» пустят 500 болельщиков

Футбольных фанатов обяжут надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

30 сентября ФК «Динамо-Брянск» проведет домашний матч с саратовским «Соколом». На основании решения Управления Роспотребнадзора по Брянской области за ходом игры на стадионе «Динамо» смогут следить не более 500 человек с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Билеты появятся в свободной продаже в день матча. Кассу стадиона откроют в 10.00. Владельцы платных абонементов на сезон 2020/21 смогут предъявить свой абонемент в кассу стадиона для получения специальной отметки и бесплатного билета на игру. электронные билеты поступят в продажу в ближайшее время.

Для болельщиков откроют 2-й, 3-й, 4-й и 5-й секторы Южной трибуны. Вход будет осуществляться через центральные ворота с проверкой температуры, санитарной обработкой и при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания. Повторный вход на стадион в перерыве и во время матча будет запрещен.

Игра начнется в 18.00.

Также, напомним, 30-сентября запретят движение и парковку на прилегающей к стадиону «Динамо» территории.