Первенство по вейкбордингу прошло в Брянске

20 спортсменов участвовали в первенстве по вейкбордингу в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На территории вейк-парка на озере Мутное прошло первенство Брянской области по вейкбордингу. В нем участвовали 20 спортсменов. Победителей определили в четырёх возрастных категориях. Самым юным участникам не было 14 лет.