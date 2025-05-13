Первый заслуженный мастер спорта России по плаванию появился в Брянской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Министерстве спорта Российской Федерации подписали приказ о присвоении очередных званий. Впервые в Брянской области в плавании заслуженным мастером спорта России стал воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Илья Бородин. А его тренеру Марине Свистак присвоено звание заслуженного тренера России.