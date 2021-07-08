Руководители региона посетили новые спортивные объекты Брянщины 

Накануне, 7 июля, Губернатор Александр Богомаз с председателем Брянской областной Думы Валентином Субботом побывали на строительных площадках спортивных объектов региона.

Они побывали в ледовом дворце «Десна», который находится в Бежицком районе. Уже завершились строительно-монтажные работы по реконструкции ледовой арены, тренировочного зала, раздевалок с душевыми. Также уже готовы здания гостиницы на 38 жилых комнат. Завершается устройство свайного поля в крытом футбольном манеже. После, руководители региона заглянули в спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами. Стены уже возведены, ведутся работы по внутренней отделке.

Дворец единоборств в Советском районе тоже не остался без внимания. На территории общей площадью 55 тысяч квадратных метров разместился спортивный комплекс, который состоит из пяти зданий. Основной зал с трибунами будет вмещать 4025 человека. Сейчас ведется устройство фасадов, инженерных систем, внутренней отделки и полов. Начались работы по монтажу уличного освещения.

Закончилась поездка в городе Дятьково. Там находится спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», дворец спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Всего комплекс включает в себя два бассейна, несколько залов, сауну, массажный кабинет, помещение солярия, буфет и кабинеты для специалистов. Во дворце спорта осуществляется кладка стен и перегородок, по зданию ледовой арены устройство металлокаркаса. Полностью готово освещение, смонтировано спортивное оборудование, установлены трибуны и раздевалки. Ведется укладка искусственного покрытия футбольного поля.

По словам Валентина Суббота, на Брянщине ведется планомерная работа по созданию условий для занятий спортом. С 2015 по 2020 годы в Брянской области было построено 35 спортивных объектов. На эти цели было выделено около 2,5 миллиардов рублей.

«Губернатором поставлена четкая цель – создать нашим жителям равные условия для занятий физкультурой как в городе, так и на селе. Спорт должен стать доступным для всех, должны быть одинаковые возможности для развития и будущих спортивных достижений. И мы к этой цели идем очень хорошим темпом», – подытожил председатель областной Думы.