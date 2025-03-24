Семь медалей завоевали брянские фехтовальщики в Гомеле

Семь медалей завоевали брянские фехтовальщики на международных соревнованиях в Гомеле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Гомеле Республики Беларусь прошли соревнования по фехтованию «Клинки Полесья». В турнире участвовали юные спортсмены из 10 регионов из Беларуси и России. Они разыграли шесть комплектов медалей.

Первое место среди участниц 13-14 лет заняла брянская фехтовальщица Наталья Сомова. Она обыграла в решающих встречах соперниц из Минска и Воронежа.

Также первой в возрастной категории 11-12 лет стала Полина Воронко. В полуфинале она обыграла Полину Михайлову из Брянска, которая стала бронзовым призёром.

Среди спортсменов 10 лет и младше золотую медаль завоевала Есения Спятницкая, серебряную – Софья Башкатова, а бронзовую – Ксения Ревуцкая.

Среди мальчиков 11-12 лет третье место занял Савелий Фролов. В полуфинале он уступил спортсмену из Липецка.