Турниры по теннису и баскетболу приурочили к юбилею Брянской облдумы

Турниры по теннису и баскетболу приурочили к 30-летию Брянской облдумы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спортивные соревнования к 30-летию Брянской областной Думы прошли в Брянске. Так, в зале Брянского профессионально-педагогического колледжа состоялся теннисный турнир. Его также посвятили памяти выпускников, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. А брянские школьники сыграли в баскетбол. Встречу посвятили воина-интернационалиста Сергея Дударенкова, погибшего в Республике Афганистан.

Заместитель председателя комитета регионального парламента по молодежной политике, физической культуре и спорту Вячеслав Губанов вручил победителям и участникам соревнований награды и подарки.