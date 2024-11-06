Юный брянский пловец стал первым на всероссийских соревнованиях

Юный брянский пловец занял первое место на всероссийских соревнованиях Mad Wave Challenge. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Challenge завершились в Казани. В последний день подвели итоги турнира. В общем зачете среди мальчиков 11 лет первое место занял воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва «Дельфин» Матвей Федоренко.

Всего на счету брянских участников пять медалей Mad Wave Challenge