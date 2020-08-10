Суд возобновил слушания по делу о закрытии ТРЦ Тимошковых в Брянске

В поенедельник в одном из судов Брянска проходит слушание по делу о закрытии ТРЦ Тимошковых на Красноармейской улице.

Владелец требует разрешить торговому центру работу, аргументируя свою позицию тем, что нарушения пожарной безопасности, которые стали причиной закрытия ТРЦ, устранил.

ТРЦ Тимошковых был закрыт более двух лет назад после проверки, которая прошла по следам пожара в ТРЦ в Кемерове. Кроме того, выяснилось, что у ТРЦ Тимошковых не было разрешение на ввод здания центра в эксплуатацию. Это и стало основной причиной закрытия. Ранее закрытие ТРЦ Тимошковым признал законным Арбитражный суд Центрального федерального округа в Калуге.