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Чиновник Новозыбковского района похитил 5,5 миллионов рублей

03 сентября 13:23 Происшествия
Чиновник Новозыбковского района похитил 5,5 миллионов рублей
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Следственный комитет УМВД России по Брянской области расследует уголовное дело по статье мошенничества. Известно, что глава сельской администрации фальсифицировал документы для получения денежной компенсации.

С 2010 по 2013 год глава одной из сельских администраций Новозыбковского района, используя служебное положение, оформил документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о праве владения его сообщницами двумя домами.

Фальсифицированные документы он направил для получения компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Причиненный ущерб составил 5 486 000 рублей.

Напомним, работницу брянского казначейства обвинили в хищении денег.

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