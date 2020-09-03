Чиновник Новозыбковского района похитил 5,5 миллионов рублей
Следственный комитет УМВД России по Брянской области расследует уголовное дело по статье мошенничества. Известно, что глава сельской администрации фальсифицировал документы для получения денежной компенсации.
С 2010 по 2013 год глава одной из сельских администраций Новозыбковского района, используя служебное положение, оформил документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о праве владения его сообщницами двумя домами.
Фальсифицированные документы он направил для получения компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Причиненный ущерб составил 5 486 000 рублей.
Напомним, работницу брянского казначейства обвинили в хищении денег.
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