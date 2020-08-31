Суд отклонил апелляцию бывшей работницы почтового отделения

Вступил в законную силу приговор Суземского районного суда Брянской области от 07 июля 2020 года в отношении бывшего начальника филиала АО «Почта России», осужденной за хищение денег с использованием служебного положения.

Судом установлено, что осужденная, работая начальником ОПС Негино ОСП Трубчевский почтамт УФСП Брянской области – филиал АО «Почта России», являясь материально-ответственным должностным лицом, украла 228 781 рубль 59 копеек, которые принадлежали АО «Почта России».

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденная обжаловала приговор, указывая о чрезмерной суровости назначенного наказания, просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы, однако, апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобу отклонила, а приговор суда оставила без изменения.

Напомним, Климовский суд для рассмотрит дело о незаконном пересечении границы.