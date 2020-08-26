Суд решит судьбу брянца, застрелившего человека

39-летний брянец стал фигурантом сразу двух уголовных дел по статьям «убийство» и «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов», сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, несколько лет назад подозреваемый купил огнестрельное оружие 7,62-7,65 калибра и боеприпасы. Купленное он хранил и носил при себе.

В феврале 2020 году на базе по приему металлолома подозреваемый брянец выстрелил в человека. Мужчина умер в больнице.

Брянский районный суд будет решать, виновен ли 39-летний брянец в этих преступлениях.

Напомним, 28 июня в Клетне ножом убили 23-летнюю женщину.