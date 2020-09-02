В Дятькове директор МУП обвиняется в сокрытии 6 миллионов рублей

Следственный комитет РФ по Брянской области расследует уголовное дело — сокрытие денег организации в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

С 1 декабря 2018 по 15 мая 2019 директор МУП города Дятьково водопроводно-канализационного хозяйства организовал расчеты с контрагентами таким образом, чтобы исключить взыскание недоимки по обязательным платежам.

Общая сумма сокрытых денег за указанный период составила около 6 миллионов рублей.

Директору предъявлено обвинение, а также выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В ходе следствия вся образовавшаяся недоимка по обязательным платежам, а также штрафы и пени были уплачены в полном объеме в бюджет Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, руководитель ПАО «Снежки» предстанет перед судом за сокрытие 18 млн рублей.