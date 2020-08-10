В Клетне прокуратура лишила водителя прав по медицинским показаниям

Поскольку это незаконно, надзорное ведомство подало в суд иск о лишении водителя прав. А районный суд удовлетворил его в полном объеме.

При прокурорской проверке выяснилось, что житель района 1961 года рождения, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете у психиатра.

В Клетне прокуратура добилась изъятия водительского удостоверения у местного жителя. Как сообщила пресс=служба областной прокуратуры, мужчина не имеет права управлять транспортными средствами по медицинским показаниям.

Смолянин накопил 190 тысяч рублей долга по алиментам перед сыном Смолянин не платил алименты и скрывался от приставов, но в итоге все равно вспомнил о своих родительских обязанностях, когда его отправили на обязательные работы, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области. Мужчина исправно финансово помогал сыну. Спустя время он решил перестать отдавать деньги на содержание ребенка, поэтому бывшая супруга решила обратиться к судебным приставам, чтобы

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В смоленском райцентре утонул мужчина 9 августа из реки Вопь в Ярцево спасатели поднимали тело утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба пожарно-спасательного центра. Ведомстве сообщает, что утонувшим оказался мужчина 1980 года рождения. Тело умершего было передано сотрудникам полиции, чтобы выяснить обстоятельства и причину смерти. Как сообщает Рабочий путь , тело подняли из воды около десяти часов утра в районе спасательной станции на

Смолянка перевела 600 тысяч рублей мошеннику В полицию обратилась смолянка, которую обманул мошенник и похитил у нее деньги, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что женщина может получить денежную компенсацию за ранее купленные некачественные пищевые добавки. Для ее получения необходимо внести комиссию и оплатить налоговый вычет. Женщина поверила мошеннику и в течение

Смертельное ДТП произошло в Смоленской области Три человека умерли в ДТП у Угранском районе Смоленской области, сообщает ТАСС. Смертельное ДТП произошло днем 8 августа. За рулем Honda ехал мужчина 1947 года рождения. Кроме него в машине сидели его жена 1951 года рождения и внучка 2008 года рождения. По предварительным данным мужчина не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Все трое