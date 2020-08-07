В Севском районе полиция раскрыла кражу в магазине с помощью камеры видеонаблюдения

Полиция Севского района с помощью камеры видеонаблюдения раскрыла по горячим следам кражу наличности из кассы сельского магазина.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, подозреваемый в преступлении, по версии следствия, улучил момент, когда продавец отвлекся на другого покупателя, перегнулся через прилавок и завладел 34 тыс. рублями наличности, которые находились в открытом ящике кассы. Спрятав купюры под футболку, он вышел из магазина.

Благодаря тому, что сцену зафиксировала камера видеонаблюдения, для полицейских не составило труда выйти на подозреваемого. Тот оказался ранее не раз судимым жителем Белгородской области, приехавшим в Севск на заработки на одно из местных агропредприятий.

Пять тысяч рублей подозреваемый вернул, остальные успел истратить.

Возбудено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет колонии.