В Трубчевском районе в Десне утонул мужчина

Из реки Десны в Трубческом районе Брянщины подняли тело мужчины 36 лет. Сообщение о случившемся поступило в региональную службу спасения в выходные. Об этом сообщило ГУ МЧС по Брянской области.

Официальная версия инцидента не озвучена. Сообщается только, что спасатели выясняют обстоятельства гибели мужчины.

По имеющейся информации, погибший был известным бизнесменом и начинающим аквабайкером и выпал из лодки по пути на охоту на дичь. Однако остается загадкой, почему мужчина утонул, так как плавал он хорошо.