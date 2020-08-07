Житель Стародубского района получил срок за убийство женщины

В Стародубе районный суд вынес приговор жителю района 49 лет, которого признал виновным в умышленном убийстве.

Суд установил, что в августе прошлого года обвиняемый поздно вечером у себя дома, будучи пьяным, поссорился со знакомой 55 лет и ударил ее ножом в глаз. От полученных ран потерпевшая умерла.

Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима.