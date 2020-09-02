Жительницу Советского района обязали выплатить долг путем ареста счетов

В Советском районе у местной жительницы образовалась задолженность по кредиту в размере 52 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Брянской области.

Гражданку предупреждали о последствиях уклонения от оплаты. Однако, она так и не погасила долг в нужное время. Тогда судебный пристав вынес постановление об аресте расчетных счетов должницы.

Это вынудило женщину полностью погасила задолженность по кредиту.

Ранее в Брянске прокуратура наказала предпринимательницу за долги по зарплате.