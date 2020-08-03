Подрядчик, благоустраивающий Привокзальную площадь, выполнил половину работ

В сквере на Привокзальной площади подрядчик продолжает работы по благоустройству. Как сообщила мэрия Брянска, приступив к работе в конце июня, подрядчик немногим более чем за месяц завершил их на 50%, а полностью сдать объект, что предусмотрено контрактом на конец октября, намерен раньше этого срока.

Рабочие завершили обустройство подъемной части насосной станции доя фонтана. Ее залили бетоном и сделали гидроизоляцию. Параллельно они готовят основание под фонтан и укладывают бортовой камень.

Для памятника Ленину стооители залили новый постамент и монтируют на него декоративный камень.

В сквере рабочие подготовили площадки для новых светильников. Сами светильники планируют установить в августе.

Одновременно они мостят плитку в центральной части сквера и на боковых дорожках. Они станут шире и будут одинаковой ширины. Это облегчит их уборку спецтехникой.

Плитка уложена на 60%. Она будет выстелена и на участке между сквеоом и фонтаном. По проекту сквер и фонтан станут пешеходной зоной, а транспорт будет заезжать к вокзалу справа от фонтана и выезжать в районе заправки..