Региональный оперштаб по коронавирусу озвучил требования к организации учебного процесса

Ранее мы сообщали, что в новом учебном году для студентов и преподавателей вузов на Брянщине и по всей стране станет обязательным ношение масок.

дозаторы с антисептиками при входе в школу и в санузлах;

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине в понедельник опубликовал требования Роспотребнадзора к организации учебного процесса в учебных заведениях всех уровней по всей стране, включая Брянщину.

Жители Десногорска обвиняются в угоне «ВАЗ-2106» Жительница Десногорска обратилась в полицию с заявлением по факту пропажи ее автомобиля «ВАЗ-2106», сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Потерпевшая расскахала, что днем ее автомобиль был припаркован возле дома и заперт. Вечером женщина обнаружила пропажу автомобиля и обратилась в полицию. Автомобиль в технически несправном состоянии после поджога был найден сотрудниками уголовного розыска на окраине

В Смоленской области выявили еще 25 больных COVID-19 На Смоленщине число заболевших коронавирусом достигло 5705 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 25 человек. Выздороветь удалось большему числу людей — 63 человека полностью излечились от нового заболевания за прошедший день. Всего с начала пандемии удалось пройти лечение и выписаться из больницы 4235 человек. Число летальных случаев с начала пандемии

Жительница Смоленска пойдет под суд за обман смолян на 59,5 млн рублей 40-летняя жительница Смоленска обвиняется в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. По версии следствия, с июля 2015 по сентябрь 2018 года шесть человек объединились в организованную преступную группу, создали нелегальный банк, использующий в своей деятельности реквизиты и расчетные счета ряда юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской

В Смоленской области живут более 400 предпринимателей-миллионеров 67206 деклараций по налогу на доходы физических лиц подали смоляне в налоговую к 30 июля, сообщает пресс-служба регионального УФСИН. Индивидуальные предприниматели и другими лица, занимающимися частной практикой, обязанными декларировать доходы в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса РФ, представили 2809 деклараций, из них с доходом до 1 млн. руб. — 2378, более 1 млн. руб.

В Смоленской области сняли часть коронавирусных ограничений С 31 июля в Смоленской области снимается ряд ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба региональной администрации. 31 июля Алексей Островский внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь смолянам разрешается: проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий с очным присутствием граждан численностью не более 150 человек (из расчета 1 человек на 4 кв. метра); проведение