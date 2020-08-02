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Региональный оперштаб по коронавирусу озвучил требования к организации учебного процесса

03 августа 14:47 Лента новостей
Региональный оперштаб по коронавирусу озвучил требования к организации учебного процесса
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Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине в понедельник опубликовал требования Роспотребнадзора к организации учебного процесса в учебных заведениях всех уровней по всей стране, включая Брянщину.

Их набор включает:

обязательную уборку помещений с использованием дезсредств;

закрепление отдельного кабинета за каждым классом;

запрет на формирование дежурных групп из учеников разных классов;

ежедневное измерение температуры по утрам бесконтактнои без скопления детей;

дозаторы с антисептиками при входе в школу и в санузлах;

собственное время начала уроков и перемен для каждого класса;

оперативная изоляция учеников с признаками ОРВИ;

дезинфекция классов на переменах и после уроков;

дезинфекция воздуха;

регулярное проветривание классов, когда там нет детей;

регулярная дезиефекция мебели, прибопрв и посуды в школьных столовых;

работа персонала столовых в перчатках и масках;

организация питьевого режима с одноразовой посудой и дезинфекцией дозаторов;

постоянное наличие мыла и туалетной бумаги в санузлах;

организация для учеников лекций о гигиене;

по возможности сокращение числа учеников в классах.

Ранее мы сообщали, что в новом учебном году для студентов и преподавателей вузов на Брянщине и по всей стране станет обязательным ношение масок.

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