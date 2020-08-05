Житель Клинцов получил восемь с половиной лет за торговлю наркотиками

В Клинцах суд признал местного жителя виновным в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

Суд установил, что обвиняемый через интернет связался с поставщиком запрещенных психоактивных веществ и съезди в Унечский район, где в условленном месте забрал партию наркотиков, которые планировал распространить через закладки на территории Клинцовского района.

Однако затем его задержали оперативники ФСБ, которые изъяли у него 52 свертка с героином общим весом почти 95 граммов.

Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима.