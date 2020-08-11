Брянский губернатор назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в состоявшемся накануне вечером прямом эфире в Инстаграме с руководителем региональных проектов столичного Экспертного института социальных исследований Дарьей Килициной назвал сложившуюся в регионе эпидемиологическую ситуацию стабильной.

«Сейчас ситуация стабильная, мы вышли на явное плато. Большинство клиник вошли в привычный ритм и график работы, осталось только несколько чисто «ковидных» больниц. Если вдруг случится рост заболеваемости, то мы сможем развернуть всю систему снова за 1-2 дня, у нас есть все для этого – кадры, инфраструктура, СИЗ, лекарства, оборудование», — сказал глава региона..

По словам губернатора, на пике прироста инфицированных с пандемией справлялись действительно всей областью. Например, новый госпиталь возводили брянские подрядчики и застройщики в качестве спонсорской помощи, регион предоставил только материалы. Получилась «по-настоящему «народная стройка»».

«Глаза боятся, а руки делают. Это был новый вызов, мы все, включая врачей, были в растерянности и замешательстве, но почти никто не отказался пойти в «красную зону» и бороться с угрозой. Нам – россиянам — любая проблема — по плечу», — сказал глава региона, вспоминая пик эпидемии в области.