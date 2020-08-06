Брянские родители смогут получить выплаты по 10 тысяч на ребенка и в августе

Семьи с детьми от 3 до 16 лет на Брянщине и по всей стране смогут получить причитающиеся им выплаты и в августе, если не получили их ранее. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей со ссылкой на центральный аппарат Пенсионного фонда.

Выплаты таким семьям должны начать поступать после 5 августа, а получить они должны сразу по 20 тыс. рублей на каждого ребенка — одновременно за июнь и июль.

А вот родителей, которые эту выплату уже получили, пока порадовать нечем. Как сообщают федеральные СМИ, в правительство поступают просьбы продлить ее и на август, чтобы собрать детей в школу. Но никакой информации о принятых властью по этому поводу решениях пока нет. Есть и предложение продлить эту выплату до конца года, но только многодетным семьям. Но и относительно него никаких решений не принято.

Ранее правительство решило в порядке поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса выплатить по 10 тысяч рублей в месяц на ребенка от 3 до 16 лет в июне и июле одному родителей и законных представителей таких детей, которые подадут заявление. Кроме возрастных критериев, ребенок и родители или законные представители должны иметь гражданство РФ и проживать в России. Прием заявлений через портал «Госуслуги» начался в мае и будет продолжаться до конца сентября. Семьям, которые подадут заявления в августе или сентябре, выплатят сразу всю причитающуюся сумму на каждого ребенка.