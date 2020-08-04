К 2022 году на Флотской улице откроется новая школа

На Флотской улице в Брянске в 2022 году откроется новая школа на 1225 учеников, строительство которой начнется в 2021 году. Проект обойдется в 1,1 млрд рублей. Об этом, как сообщает правительство региона, говорили участники состоявшегося на днях совещании под руководством зама губернатора Александра Резунова. Новая школа будет строиться для развития инфраструктуры микрорайона Флотский.

В 2020 году в Брянске, по словам директора регионального департамента строительства Евгения Захарченко, начнут строить пристройки к детский садам №15 и 147. Эти проекты оцениваются в 58,9 млн и 58 млн рублей соответственно и будут реализованы в рамках регионального проекта содействия занятости женщин.

В прошлом году во Флотском открылся детский сад на 270 мест. Всего за прошлый год в Брянске открылись шесть детских садов и одна ясельная пристройка, а в начале этого года заработали новый детский сад на улице Романа Брянского и шесть ясельных пристроек к имеющимся садикам. А с 1 сентября примет учеников новая школа в районе Старого аэропорта.