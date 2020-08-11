Мэрия Брянска в этом году отказалась от субботников

В Брянске накануне стартовал традиционный месячник благоустройства города, который пройдет до 10 сентября и завершится в канун Дня города и 77-й годовщины освобождения Брянска от гитлеровской оккупации. Как сообщила мэрия, в этом году власти города решили отказаться от традиционных субботников. Но просят руководителей предприятий и организаций независимо от формы собственности навести порядок на закрепленных и прилегающих территориях.

Коммунальщики уберут несанкционированные свалки, наведут порядок в лесопарковых зонах и на пустырях. Очистят от надписей и граффити останвоки общественного транспорта, стены зданий и общественные места. Параллельно будет активизирована охота на авторов граффити с привлечением их к отвественности.

Особое внимание уделят воинским захоронениям и памятникам. В планах не только очистить прилегающие территории от мусора, но и облагородить сами памятники, обелиски, мемориальные доски, где надо отреставрировать или выполнить эстетический ремонт.

«Впереди большой праздник — День города и 77-я годовщина освобождения Брянска от фашистских захватчиков. Неважно, в каком формате мы будем его отмечать в этом году, важно чтобы город был готов к знаменательной дате – ухожен, украшен, как и подобает имениннику. И мы надеемся, что каждый, в силу своих возможностей, приложит к этому усилия», — сказал мэр Брянска Александр Макаров.