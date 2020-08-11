Мэрия Брянска в этом году отказалась от субботников

В Брянске накануне стартовал традиционный месячник благоустройства города, который пройдет до 10 сентября и завершится в канун Дня города и 77-й годовщины освобождения Брянска от гитлеровской оккупации. Как сообщила мэрия, в этом году власти города решили отказаться от традиционных субботников. Но просят руководителей предприятий и организаций независимо от формы собственности навести порядок на закрепленных и прилегающих территориях.
Коммунальщики уберут несанкционированные свалки, наведут порядок в лесопарковых зонах и на пустырях. Очистят от надписей и граффити останвоки общественного транспорта, стены зданий и общественные места. Параллельно будет активизирована охота на авторов граффити с привлечением их к отвественности.
Особое внимание уделят воинским захоронениям и памятникам. В планах не только очистить прилегающие территории от мусора, но и облагородить сами памятники, обелиски, мемориальные доски, где надо отреставрировать или выполнить эстетический ремонт.
«Впереди большой праздник — День города и 77-я годовщина освобождения Брянска от фашистских захватчиков. Неважно, в каком формате мы будем его отмечать в этом году, важно чтобы город был готов к знаменательной дате – ухожен, украшен, как и подобает имениннику. И мы надеемся, что каждый, в силу своих возможностей, приложит к этому усилия», — сказал мэр Брянска Александр Макаров.
11.08.2020 13:38
Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт
Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт августа, опубликованный порталом Банки.ру. Аналитики собрали Топ-5 лучших предложений по процентам на остаток и кешбэку, представленных на сайте, с учетом стоимости обслуживания, комиссий и прочих условий. «По карте можно получать доход на остаток по ставке до 6,25% годовых и кешбэк до 3% на все покупки. На
11.08.2020 13:26
Сквер около Дома культуры «Сортировка» благоустроят в 2021 году
В 2021 году в Смоленске преобразят сквер козле Дкультуры «Сортировка», сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты уже приступили к подготовке дизайн-проекта. К концу 2020 года станет известно, какой подрядчик будет работать над благоустройством сквера. Представители администрации и жители микрорайона обсудили предстоящие изменения. Также к ним присоединились представители урбанистических сообществ. Они провели встречу, где обсудили, как сделать
10.08.2020 17:56
На улицах Смоленска проходит деконструкция рекламных конструкций
Улицы Смоленска очистили от незаконно установленных рекламных конструкций, сообщает пресс-служба городской администрации. В администрацию города обратились неравнодушные местные жители. Они пожаловались на рекламу на фасадах домов №2/37 по улице Петра Алексеева и №43 по улице Рыленкова. Оказалось, что более 30 рекламных конструкций было запрещено размещать на фасадах домов. За два дня с домов областного центра
10.08.2020 17:07
Смолянин накопил 190 тысяч рублей долга по алиментам перед сыном
Смолянин не платил алименты и скрывался от приставов, но в итоге все равно вспомнил о своих родительских обязанностях, когда его отправили на обязательные работы, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области. Мужчина исправно финансово помогал сыну. Спустя время он решил перестать отдавать деньги на содержание ребенка, поэтому бывшая супруга решила обратиться к судебным приставам, чтобы
10.08.2020 17:03
Около 370 тыс. тонн строительных грузов погружено на МЖД в июле
В июле на станциях МЖД погружено 369,7 тыс. тонн строительных грузов, что 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество строительных грузов погружено на станциях, расположенных в Тульской и Смоленской областях: Берники – 90,2 тыс. тонн, Вязьма – 57,8, Турдей – 56,6, Хомяково – 16,3 и Упа – 13,5 тыс. тонн. Всего с