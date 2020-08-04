На Брянщине заразились коронавирусом еще 30 человек

Региональный опрештаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим. За минувшие сутки в регионе подтвердились 30 новых случаев заражения и три факта выздоровления.

Всего на Брянщине зафисксировано 7490 инфицированных, в том числе 6124 выздоровевших и 35 умерших.

С начала пандемии в регионе провели 113 305 исследований на коронавирус. В том числе 100 — за минувшие сутки.