В Брянске приведут в порядок памятник Трем героям

В Фокинском районе Брянска рабочие приступили к ремонту памятника Трем героям, сообщает пресс-служба городской администрации.

На ремонт памятника выделили около 2,1 млн рублей. Работы ведутся уже вторую неделю. Специалисты изготовили ступени к памятнику, а рабочие укрепляют сам монумент. Ремонтные работы должны закончиться к середине сентября 2020 года.

В администрации рассказали, что памятник открыли в 1970 году в память о героях-комсомольцах Владимире Рябке, Вале Сафроновой и Игоре Кустове.