В Брянской области проведена операция «Подросток»

В конце августа УМВД России по Брянской области провели профилактическую операцию «Подросток». Основная цель мероприятия – пресечение нарушений, которые совершаются как в отношении несовершеннолетних, так и ими самими.

Во время операции полицейские составили 588 протоколов об административных правонарушениях в отношении взрослых. Большинство из них – за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Так, было выявлено более 150 фактов нарушения требований «комендантского часа».

Выявлено 20 фактов распития алкоголя подростками, 44 факта нахождения их в состоянии алкогольного опьянения. Привлечены к ответственности 33 взрослых, которые продали алкоголь несовершеннолетним.

151 протокол составлен в отношении самих несовершеннолетних, достигших 16-летнего возраста. За две недели на профилактический учет поставлены 93 несовершеннолетних и 45 родителей.

Напомним, в Брянске подростки бросали в малышей петарды.