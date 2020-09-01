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В Брянской области проведена операция «Подросток»

01 сентября 17:09 Общество
В Брянской области проведена операция «Подросток»
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В конце августа УМВД России по Брянской области провели профилактическую операцию «Подросток». Основная цель мероприятия – пресечение нарушений, которые совершаются как в отношении несовершеннолетних, так и ими самими.

Во время операции полицейские составили 588 протоколов об административных правонарушениях в отношении взрослых. Большинство из них – за неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. Так, было выявлено более 150 фактов нарушения требований «комендантского часа».

Выявлено 20 фактов распития алкоголя подростками, 44 факта нахождения их в состоянии алкогольного опьянения. Привлечены к ответственности 33 взрослых, которые продали алкоголь несовершеннолетним.

151 протокол составлен в отношении самих несовершеннолетних, достигших 16-летнего возраста. За две недели на профилактический учет поставлены 93 несовершеннолетних и 45 родителей.

Напомним, в Брянске подростки бросали в малышей петарды.

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