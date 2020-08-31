В Фокинском районе прокуратура выявила нарушение с заработной платой

В прокуратуру Фокинского района города Брянска обратился сотрудник, который работал на индивидуального предпринимателя. Оказалось, выплата заработной платы работникам производилась с нарушением установленной законом периодичности.

По результатам проверки прокуратура района инициировала возбуждение дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя по статье невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы.

Напомним, в Брянске медики опровергли заявления о зарплате в 46 тысяч.