Врио губернатора Брянской области встретился с директором АО «Росагролизинг»

2026, 05 июня 12:24

Врио губернатора Брянской области обсудил сотрудничество с директором АО «Росагролизинг». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

На ПМЭФ-2026 состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Они обсудили сотрудничество региона с компанией, поддерживающей отечественных производителей сельхозтехники и её потребителей.

«В прошлом году аграрии приобрели 293 единицы техники, в том числе через «Росагролизинг» — 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники и оборудования», — уточнил глава региона.