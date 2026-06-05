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Врио губернатора Брянской области встретился с директором АО «Росагролизинг»

2026, 05 июня 12:24
Врио губернатора Брянской области встретился с директором АО «Росагролизинг»
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Врио губернатора Брянской области обсудил сотрудничество с директором АО «Росагролизинг». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

 

На ПМЭФ-2026 состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Они обсудили сотрудничество региона с компанией, поддерживающей отечественных производителей сельхозтехники и её потребителей.

«В прошлом году аграрии приобрели 293 единицы техники, в том числе через «Росагролизинг» — 19 единиц зерноуборочной, колесной, прицепной и прочей техники и оборудования», — уточнил глава региона.

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