16 нелегальных банкиров предстанут перед судом Брянска

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности ушла в суд Брянска.

Следователи УМВД России по Брянской области закончили расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества. 16 человек обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денег.

По версии следствия, в 2018 году двое жителей Москвы создали криминальную организацию, в которую входили жители Брянской, Московской и Оренбургской областей. Без регистрации они совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денег.

Обвиняемые подделывали платежные поручения о перечислении денег между счетами подконтрольной фирмы, открытыми в различных банках в Брянской области. Основанием для перевода были фиктивные сведения о заключенных договорах. Документы предоставляли в банки для списания и перевода денег на счета юридических лиц.

За три года участники сообщества вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей. За свои услуги они брали комиссию 10%.

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн рублей.

«16 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Брянска.