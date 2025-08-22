31-летний мужчина месяц назад пропал в Брянске

Пропавшего месяц назад 31-летнего жителя Брянска ищут полиция и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель областного центра Вячеслав Юрьевич Васюков. 31-летний мужчина ушёл из дома 18 июля 2025 года. Обратно он так и не вернулся и на связь с близкими не вышел.

Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавого телосложения, рыжик волосы, зелено-голубые глаза. Мужчина был одет в серо-белый свитер, зелёные штаны и бело-оранжевые тапки. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.