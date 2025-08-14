58-летний житель села Колюды пропал в Брянской области

58-летнего жителя села Колюды в Брянской области ищут добровольцы и полиция. Ориентировку распространил поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал Михаил Николаевич Будник из села Колюды. 58-летний мужчина перестал выходить на связь с родными ещё 30 июля. К поискам присоединились полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 168 см, худощавого телосложения и голубые глаза. Во что мужчина был одет неизвестно.

Информацию о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или полиции 02, 102.