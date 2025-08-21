65 нарушений ПДД байкерами выявили полицейские в Брянске за три дня
65 нарушений ПДД, совершённых байкерами, выявили полицейские в Брянске за три дня. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Полицейские в Брянске провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мото». За три дня сотрудники Госавтоинспекции выявили 65 нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспорта. Так, 12 человек катались без водительского удостоверения. Ещё 12 байкеров нарушили правила маневрирования на дороге. Кроме того, водители мототранспорта ездили без шлемов и документов, игнорировали требования дорожных знаков и светофора, пытались скрыться от стражей порядка.
