Брянский суд оштрафовал адвоката за посредничество во взяточничестве

Брянский суд оштрафовал адвоката на три миллиона рублей за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В Брянске суд рассмотрел уголовное дело о покушении на посредничество в передаче взятки. Приговор выслушал адвокат Карачаево-Черкесской Республиканской коллегии адвокатов.

20 ноября 2024 года фигурант получил от знакомого своего подзащитного 1,5 млн рублей. Деньги были частью взятки для судьи кассационного суда якобы за освобождения от уголовной ответственности подзащитного. Адвокат в тот же день передал деньги знакомому судьи, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Нарушителя задержали сотрудники УФСБ России по Брянской области. Судья о преступлении не знала.

Суд оштрафовал виновного на три миллиона рублей и лишил права заниматься адвокатской деятельностью на 4 года. Решение не вступило в законную силу.