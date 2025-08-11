Брянский суд оштрафовал адвоката за посредничество во взяточничестве

Брянский суд оштрафовал адвоката на три миллиона рублей за посредничество во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
В Брянске суд рассмотрел уголовное дело о покушении на посредничество в передаче взятки. Приговор выслушал адвокат Карачаево-Черкесской Республиканской коллегии адвокатов.
20 ноября 2024 года фигурант получил от знакомого своего подзащитного 1,5 млн рублей. Деньги были частью взятки для судьи кассационного суда якобы за освобождения от уголовной ответственности подзащитного. Адвокат в тот же день передал деньги знакомому судьи, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Нарушителя задержали сотрудники УФСБ России по Брянской области. Судья о преступлении не знала.
Суд оштрафовал виновного на три миллиона рублей и лишил права заниматься адвокатской деятельностью на 4 года. Решение не вступило в законную силу.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,