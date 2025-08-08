Брянский суд рассмотрит дело о 50 кражах продуктов из магазинов

Перед судом предстанет жительница Брянска, обвиняемая в 50 кражах продуктов из магазинов. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о серии краж из сетевых магазинов. Приговор выслушает 32-летняя жительница областного центра.
На счету фигурантки насчитывается более 50-ти доказанных правоохранителями фактов магазинных краж. Так, в одном и том же магазине в Фокинском районе женщина с разницей в несколько дней похитила дезодоранты на более чем 6000 рублей. В Володарском районе обвиняемая украла из магазина детские смеси почти на 14 тысяч рублей. Также добычей злоумышленника стали продукты, алкоголь, средства личной гигиены, посуда. Похищенное она продавала незнакомым ей людям.
Женщина уже дважды была судима за кражи. Она ждёт очередного суда под арестом.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,