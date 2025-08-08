Брянский суд рассмотрит дело о 50 кражах продуктов из магазинов

Перед судом предстанет жительница Брянска, обвиняемая в 50 кражах продуктов из магазинов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о серии краж из сетевых магазинов. Приговор выслушает 32-летняя жительница областного центра.

На счету фигурантки насчитывается более 50-ти доказанных правоохранителями фактов магазинных краж. Так, в одном и том же магазине в Фокинском районе женщина с разницей в несколько дней похитила дезодоранты на более чем 6000 рублей. В Володарском районе обвиняемая украла из магазина детские смеси почти на 14 тысяч рублей. Также добычей злоумышленника стали продукты, алкоголь, средства личной гигиены, посуда. Похищенное она продавала незнакомым ей людям.

Женщина уже дважды была судима за кражи. Она ждёт очередного суда под арестом.