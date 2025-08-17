Двух подростков на питбайке задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

14 августа на проезде Московском в Брянске инспекторы ДПС заметили питбайк, на котором ехали два подростка. Водителем оказался 14-летний мальчик. Оба ехали без мотошлемов и защитной экипировки.

На место происшествия полицейские вызвали родителей подростка и сотрудников по делам несовершеннолетних. Отец мальчика признался, что сам купил сыну спортивный мотоцикл. Ключи от транспорта был в свободном доступе. Отец подозревал, что ребёнок катается на питбайке.

На мужчину полицейские составили административный материал за передачу права управления транспортом человеку без водительского удостоверения.