Пьяного водителя задержали полицейские ночью в Брянске

Пьяного водителя задержали полицейские накануне ночью в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ночь на 13 ноября на улице Бежицкой в Брянске наряд отдельного батальона дорожно-патрульной службы заметил автомобиль, который ехал с явным превышением скорости. Требования полицейских об остановке водитель иномарки проигнорировал. Погоня закончилась в Брянском районе.

У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Он отказался называть свои персональные данные полицейским, пояснив что лишен права управления транспортными средствами. Мужчину доставили в дежурную часть отдела полиции. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Нарушителем оказался ранее судимый за кражи, подделку и использование поддельных документов 33-летний житель города Фокино. От освидетельствования на состояние опьянение он отказался. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Возбуждено уголовное дело.