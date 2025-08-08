Суд приговорил брянца к лишению свободы за взятку сотрудники колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о покушение на дачу взятки. Приговор выслушал осуждённый, отбывающий наказание в виде принудительных работ в исправительном центре.

Мужчина не раз нарушал порядок. Понимая, что ему могут ужесточить наказание, 10 апреля 2025 года фигурант решил откупиться. В служебном кабинете он перевел 30 тысяч рублей через приложение на счёт начальника изолированного участка. Должностное лицо сообщило о преступлении в отдел собственной безопасности.

Суд приговорил виновного к двум годам и восьми месяцам в исправительной колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.