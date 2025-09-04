Водитель погиб в ДТП на трассе в Мглинском районе

Водитель погиб, а пассажирка пострадала в ДТП на трассе в Мглинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днём 3 сентября в Мглинском районе на 6-м км автодороги «Мглин – Старая Романовка – Разрытое» произошла авария. 56-летний водитель за рулём автомобиля «Лада Гранта» наехал на бордюрный камень на тротуаре и потерял управление. машины съехала в кювет и перевернулась.

Водитель погиб на месте ДТП. 84-летняя пассажирка с тяжёлыми травмами попала в больницу. .

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.