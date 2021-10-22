Задержан житель Белых Берегов, расстрелявший участкового

Пенсионера-стрелка искали с 20 октября.

Правоохранители задержали 57-летнего Валентина Цуканова, с помощью огнестрельного оружия расправившегося с белобережским участковым Артемом Ермаковым.

Напомним, вечером 20 октября Цуканов пришел к дому старшего участкового уполномоченного полиции Артема Ермакова по улице Кирова и не менее трех раз выстрелил в него, после чего скрылся. Полицейского госпитализировали с тяжелыми огнестрельными ранениями.

В регионе объявили план «Перехват». 22 октября стало известно о поимке Валентина Цуканова. «Беглый преступник пойман! Белые Берега могут продолжать жить спокойно! Правоохранительные органы сработали на отлично!» – сообщает сообщество Белых Берегов в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что задержать пенсионера удалось под Карачевом.

Официальной информации о задержании пока не поступало. СУ СК РФ по Брянской области возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейского. Ранее сообщалось, что Валентин Цуканов действовал из мести.