Брянский губернатор встретился с Министром строительства и ЖКХ РФ

Брянский губернатор обсудил реализацию федеральных программ с Министром строительства и ЖКХ РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Они обсудили меры поддержки жителей, восстановление региона, а также реализацию федеральных программ и проектов.

Министерство строительства и ЖКХ России координирует финансовую помощь приграничным регионам, в том числе для подготовки к отопительному сезону. В Брянской области он стартует 25 сентября. Глава региона уточнил, что коммунальное хозяйство к подаче тепла готово.

«С использованием инфраструктурных ресурсов кредитов ведется строительство школы в старом аэропорту. Благодаря механизму ФНБ в Брянске будет модернизирована система водоснабжения. В область поставлено 79 новых автобусов», — отметил Александр Богомаз.

Также с федеральной финансовой поддержкой в Брянская область благоустройствают общественные территории. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды отремонтированы сквер «40 лет Победы» в Стародубе, городской парк в Сураже, общественные пространства в Карачеве и Жуковке. В Клинцах и Дятькове работы продолжаются.