Класс Российского военно-исторического общества планируют открыть в школе №2 в Суземке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко посетили Суземскую школу №2 имени генерал-майора авиации Виктора Денисова.

Два года назад в здании сделали капремонт за 137,5 млн рублей. Там появился актовый зал с современными креслами и оборудованием, два современных спортзала, станки и оборудование для кабинета технологии и ОБЖ. В этом году на благоустройство территории вокруг школы выделят дополнительные деньги.

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко предложил открыть на базе школы профильный класс РВИО с углубленным изучением истории и военного дела.