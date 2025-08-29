Министр РФ по делам гражданской обороны посетил Брянскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянскую область приехал Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Александр Куренков. Он встретился с личным составом регионального МЧС.

«Пожарный и спасатель — это профессия, которая требует особого мужества и склада характера. Вы — люди, готовые пойти на риск, чтобы помочь каждому, кто попал в беду», – подчеркнул Александр Куренков.

Министр побывал в Центре управления в кризисных ситуациях. Специалисты ведомства продемонстрировали работу по отслеживанию обстановки. Более 1300 видеокамер транслируют ситуацию в режиме реального времени, а затем информацию обрабатывают более сотни программ.