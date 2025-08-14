Мужчина и женщина пострадали при нападении дронов на Погарский район. Об этом сообщили в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

14 августа ВСУ продолжили атаковать Брянскую область. FPV-дроны напали на село Сопычи Погарского района. Ранения при ударе получили мужчина и женщина. Врачи «скорой» на месте оперативно оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.