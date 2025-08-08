Ночью система ПВО сбила пять беспилотников на Брянской областью
Ночью система ПВО сбила пять беспилотников на Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
В ночь с 7 на 8 августа над Брянской областью вновь работала система потивовоздушной обороны. Военнослужащие Минобороны России обнаружили над регионом пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ВСУ. Всех нарушителей уничтожили подразделения ПВО.
Пострадавших в происшествиях нет.
Читайте также
Новости регионов
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,