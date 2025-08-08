Ночью система ПВО сбила пять беспилотников на Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 7 на 8 августа над Брянской областью вновь работала система потивовоздушной обороны. Военнослужащие Минобороны России обнаружили над регионом пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ВСУ. Всех нарушителей уничтожили подразделения ПВО.

Пострадавших в происшествиях нет.