Президент России наградил брянского школьника медалью «За отвагу»

Президент России наградил брянского школьника Федю Симоненко медалью «За отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Pа мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, ученик Новоропской школы Климовского района Фёдор Симоненко получил медаль «За отвагу».

«Ты совершил настоящий подвиг, который служит примером всём ребятам Брянской области и нашей Великой страны. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в учёбе и всех начинаниях!» – поздравил Федю губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, Фёдор спас двоих школьниц из-под обстрела украинских диверсантов хотя сам был ранен. Ранее он получил ведомственную медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага». А губернатор региона подарил семье юного героя дом.