Более 11 километров трассы обновили в Комаричском районе по нацпроекту в 2025 годк. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни в Комаричском районе обновили трассу Комаричи-Лубошево. 11,5 километра дороги привела в порядок подрядная организация ООО «Дорстрой 32».

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, обновили остановочные и посадочные площадки. На мосту через реку в Аркино специалисты также обновили проезжую часть, установили новое мостовое и барьерное ограждение. В населённом пункте появились тротуары и пешеходное ограждение. А около Аркинской средней школы рабочие сделали искусственную неровность.

В завершении подрядчик установил дорожные знаки и нанёс разметку.