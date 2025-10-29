На улице Горького в Брянске рабочие уложили нижний слой асфальта

На улице Горького в Брянске рабочие уложили первый слой асфальта и сделали разделительную полосу. Об этом сообщили в городской администрации.

Улицу Горького продолжают капитально ремонтировать в Советском районе Брянска. На прошлой неделе нижний слой асфальта на проезжую часть подрядчик уложил на участке от пересечения с улицами Карла Маркса и Калинина. Перед подъёмом вокруг электрической опоры специалисты сделали разделительную полосу. После корректировки крышек люков рабочие уложат вернее дорожное покрытие.

Кроме того, строители выкладывают плиткой тротуар с двух сторон улицы. На дороге установят шесть дополнительных опор светодиодных фонарей.

Ремонт улицы Горького обойдётся в почти 86 млн рублей. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».