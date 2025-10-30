Новый асфальт уложили рабочие на трассе Смотрова Буда — Великая Топаль – Климово. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла трасса Смотрова Буда — Великая Топаль – Климово в Клинцовском районе. 9,5 километра дороги обновляет подрядная организация ООО «Погарагродорстрой».

Специалисты уже уложили новое асфальтобетонное покрытие. В настоящее время рабочие укрепляют обочины, а также ремонтируют пересечений и примыканий к дороге.